HABER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 08:06 | Son Güncelleme

Çelik: - "Pençe harekatıyla ülkemizin güvenliğini sağlamaya çalışan kahraman Mehmetçik'e Adana'mızdan dualarımızı selamlarımızı gönderiyoruz" - "İslam dünyasında büyük acılar çekiliyor. Bu sene maalesef Filistinli, Suriyeli kardeşlerimiz için çok zor bir sene oldu. Kudüs'le ilgili alınan kararlar hepimizin içini acıttı. Nitekim Arakan'daki Müslümanlar büyük sıkıntı çekmeye devam ediyorlar"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe harekatıyla ülkenin güvenliğini sağlamaya çalışan kahraman Mehmetçik'e Adana'dan dua ve selamlarını gönderdiğini belirtti.

Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nde bayram namazı kılan Çelik, vatandaşlarla bayramlaştı.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanda oruçlarını tuttuklarını, sahurlarını ettiklerini ve bayram namazını eda ettiklerini belirterek, Türk milletinin huzur içinde, güven içinde bir bayram geçirmesini temenni etti.

Terörle mücadelenin sürdüğünü ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Hepimizin huzuru, güvenliği için güvenlik güçlerimiz silahlı kuvvetlerimiz kahraman emniyetimi büyük bir fedakarlık gösteriyor. Adana'mızda son bir ay içinde şehitlerimiz oldu, bugün de bir şehidimiz var. Namazını eda edeceğiz. Öncelikle bu bayram vesilesiyle bayram namazının hemen sonrasında şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm şehit ailelerinin bayramlarını kutluyoruz. En çok bayramı hak edenler onlar. Eğer biz bugün memleketimizde huzur içinde bayram eda edebiliyorsak, oruçlarımızı tutup sahurlarımızı yapabiliyorsak bu şehitlerimizin, gazilerimizin büyük fedakarlığı sayesindedir. Şehitlerimize rahmet dilerken öncelikle sevgili muhterem ailelerine hürmetlerimizi iletiyoruz. Adana'mız bu terörle mücadele konusunda en çok şehit veren illerimizin başında geliyor. Memleket meselesi söz konusu olduğunda Adanalıların hassasiyeti büyüktür. Gazilerimize büyük şükranlarımız var. Onlar büyük fedakarlık yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Şu anda görevi başında olan Pençe harekatıyla ülkemizin güvenliğini sağlamaya çalışan kahraman Mehmetçik'e Adana'mızdan dualarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Emniyet teşkilatımızı tüm aileleriyle birlikte bayramlarını tebrik ediyoruz."

Şehit ve gazilerin Türk milletinin ülkede namuslu, şerefli yaşaması, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletler ailesi içinde onurlu yerini korusun diye bu fedakarlığı yaptıklarını ifade eden Çelik, "Şehitler yerlerine yerleşiyorlar, Cenabıhakk'ın huzuruna kavuşuyorlar. Asıl vazife arkada kalan bizleredir. Bizlerin onların bize bıraktığı emanete layık olmamız lazım. Ülkemizde birliği, dirliği koruyarak ülkemizi dünya milletleri, devletleri içerisinde hak ettiğinin ötesinde yerlere getirmemiz lazım. Bunun en büyük sırrı da vatandaşlarımız arasında ramazan boyunca gördüğümüz gibi, bu bayram namazında da gördüğümüz gibi birlik ve beraberlik düşüncesidir." dedi.

Çelik, İslam dünyasında büyük acılar çekildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu sene maalesef Filistinli, Suriyeli kardeşlerimiz için çok zor bir sene oldu. Kudüs'le ilgili alınan kararlar hepimizin içini acıttı. Nitekim Arakan'daki Müslümanlar büyük sıkıntı çekmeye devam ediyorlar. Milletimiz büyük bir fedakarlık göstererek dünyanın her tarafından gelen göçmenlere, can güvenliği için buraya kaçanlara tarih boyunca olduğu gibi asaletini göstererek kucağını açıyor. Milletimiz bir kere daha büyüklüğünü gösteriyor, çorbasını, ekmeğini paylaşıyor. Umuyoruz ki bu bayram vesilesiyle bu acıların biraz daha dindiği, önümüzdeki dönem daha umutlu olduğu bir dönem olsun. Tabii en önemlisi bizim millet olarak birliğimizi, dirliğimizi korumamızdır. Kendi hedefimize yürümemizdir. İnşallah bu bayram buna vesile olsun. Aziz milletimizin, İslam dünyasının, tüm Adanalıların bayramını tebrik ediyorum."

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Ramazan Bayramı coşkusuRamazan Bayramı coşkusu
Mersin, Osmaniye ve Hatay'da bayram namazıMersin, Osmaniye ve Hatay'da bayram namazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

Yunan generalin Türkiye hamlesi elinde patladı!

Yunan generalin Türkiye hamlesi elinde patladı!

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

AK Parti'den YSK'ya İstanbul itirazı!

AK Parti'den YSK'ya İstanbul itirazı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bayram namazı Isparta 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Isparta 2019: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Süleyman Soylu açıkladı! Turuncu listedeki 'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Çöp depolama alanı alev alev yandı

Çöp depolama alanı alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.