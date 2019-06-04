AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da

"Hepimizin huzuru, güvenliği için güvenlik güçlerimiz silahlı kuvvetlerimiz kahraman emniyetimi büyük bir fedakarlık gösteriyor. Adana'mızda son bir ay içinde şehitlerimiz oldu, bugün de bir şehidimiz var. Namazını eda edeceğiz. Öncelikle bu bayram vesilesiyle bayram namazının hemen sonrasında şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm şehit ailelerinin bayramlarını kutluyoruz. En çok bayramı hak edenler onlar. Eğer biz bugün memleketimizde huzur içinde bayram eda edebiliyorsak, oruçlarımızı tutup sahurlarımızı yapabiliyorsak bu şehitlerimizin, gazilerimizin büyük fedakarlığı sayesindedir. Şehitlerimize rahmet dilerken öncelikle sevgili muhterem ailelerine hürmetlerimizi iletiyoruz. Adana'mız bu terörle mücadele konusunda en çok şehit veren illerimizin başında geliyor. Memleket meselesi söz konusu olduğunda Adanalıların hassasiyeti büyüktür. Gazilerimize büyük şükranlarımız var. Onlar büyük fedakarlık yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Şu anda görevi başında olan Pençe harekatıyla ülkemizin güvenliğini sağlamaya çalışan kahraman Mehmetçik'e Adana'mızdan dualarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Emniyet teşkilatımızı tüm aileleriyle birlikte bayramlarını tebrik ediyoruz."

Şehit ve gazilerin Türk milletinin ülkede namuslu, şerefli yaşaması, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletler ailesi içinde onurlu yerini korusun diye bu fedakarlığı yaptıklarını ifade eden Çelik, "Şehitler yerlerine yerleşiyorlar, Cenabıhakk'ın huzuruna kavuşuyorlar. Asıl vazife arkada kalan bizleredir. Bizlerin onların bize bıraktığı emanete layık olmamız lazım. Ülkemizde birliği, dirliği koruyarak ülkemizi dünya milletleri, devletleri içerisinde hak ettiğinin ötesinde yerlere getirmemiz lazım. Bunun en büyük sırrı da vatandaşlarımız arasında ramazan boyunca gördüğümüz gibi, bu bayram namazında da gördüğümüz gibi birlik ve beraberlik düşüncesidir." dedi.

Çelik, İslam dünyasında büyük acılar çekildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu sene maalesef Filistinli, Suriyeli kardeşlerimiz için çok zor bir sene oldu. Kudüs'le ilgili alınan kararlar hepimizin içini acıttı. Nitekim Arakan'daki Müslümanlar büyük sıkıntı çekmeye devam ediyorlar. Milletimiz büyük bir fedakarlık göstererek dünyanın her tarafından gelen göçmenlere, can güvenliği için buraya kaçanlara tarih boyunca olduğu gibi asaletini göstererek kucağını açıyor. Milletimiz bir kere daha büyüklüğünü gösteriyor, çorbasını, ekmeğini paylaşıyor. Umuyoruz ki bu bayram vesilesiyle bu acıların biraz daha dindiği, önümüzdeki dönem daha umutlu olduğu bir dönem olsun. Tabii en önemlisi bizim millet olarak birliğimizi, dirliğimizi korumamızdır. Kendi hedefimize yürümemizdir. İnşallah bu bayram buna vesile olsun. Aziz milletimizin, İslam dünyasının, tüm Adanalıların bayramını tebrik ediyorum."

