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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 21:19 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da nikah şahidi oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da katıldığı iki ayrı düğünde nikah şahitliği yaptı.

Çelik, kentteki bir otelde düzenlenen törenle dünya evine giren Gaye Gökçeli-Cahit Dalyan çiftinin düğününe katıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kıydığı nikahta şahitlik yapan Çelik, evlilik cüzdanını Gaye Gökçeli'ye verip çifte mutluluklar diledi.

Ardından Esra Tiftik-Metin Kar çiftinin düğüne katılan Çelik, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in kıydığı nikaha şahitlik etti.

Çelik, çifte mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını Esra Tiftik'e sundu.

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