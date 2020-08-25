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  4. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) Arkadaşlarımız, kundaklama, sabotaj meselesini hassasiyetle inceliyor. Vardıkları bazı sonuçlar da var ama şimdi onları açıklamak doğru olmaz, çalışmalarını tamamlasınlar. Oradaki v

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) Arkadaşlarımız, kundaklama, sabotaj meselesini hassasiyetle inceliyor. Vardıkları bazı sonuçlar da var ama şimdi onları açıklamak doğru olmaz, çalışmalarını tamamlasınlar. Oradaki v

ADANA HABERLERİ  | 25.08.2020 16:52 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) Arkadaşlarımız, kundaklama, sabotaj meselesini hassasiyetle inceliyor. Vardıkları bazı sonuçlar da var ama şimdi onları açıklamak doğru olmaz, çalışmalarını tamamlasınlar. Oradaki vatandaşlarımız bundan çok bahsettiler, 'geçmiş yıllarda da benzer yangınlar oldu' dediler. Kundaklama söylentileri kulağımıza geldi. Hiç kimse merak etmesin jandarma, emniyetimiz kapsamlı soruşturmaları yürütür, dolayısıyla herhangi bir sonuç ortaya çıktığında bunu yapanın yanına kar kalmaz, Türkiye'nin hukuk imkanları içerisinde en etkili şekilde cezalandırılır."


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