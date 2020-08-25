AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) Arkadaşlarımız, kundaklama, sabotaj meselesini hassasiyetle inceliyor. Vardıkları bazı sonuçlar da var ama şimdi onları açıklamak doğru olmaz, çalışmalarını tamamlasınlar. Oradaki v