AK Parti s\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00d6mer \u00c7elik: "AK Parti 28. \u0130sti\u015fare ve De\u011ferlendirme Toplant\u0131s\u0131, 26-27-28 Nisan\u2019da K\u0131z\u0131lcahamam\u2019da ger\u00e7ekle\u015ftirilecek" Yok art\u0131k! Lamborghini'sini swarovski ile kaplatt\u0131K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu: YSK, karar\u0131yla T\u00fcrkiye'yi ya ayd\u0131nl\u0131\u011fa \u00e7\u0131karacak ya kaosa s\u00fcr\u00fckleyecek (3)Mevl\u00fct Uysal: "B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece se\u00e7imlerinin iptal edilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum"