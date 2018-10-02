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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Avrupa'nın DEAŞ'ı aşırı sağdır. Ortadoğu için DEAŞ ne ifade ediyorsa, Avrupa için de aşırı sağ onu ifade etmektedir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 19:34 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Avrupa'nın DEAŞ'ı aşırı sağdır. Ortadoğu için DEAŞ ne ifade ediyorsa, Avrupa için de aşırı sağ onu ifade etmektedir."


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