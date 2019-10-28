AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız. Af değil infaz sistemini bütünüyle irdeleyen bir çalışma yürütmek istiyoruz" dedi.

AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00d6mer \u00c7elik, "Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem de\u011fi\u015fikli\u011finden yanay\u0131z. Af de\u011fil infaz sistemini b\u00fct\u00fcn\u00fcyle irdeleyen bir \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fctmek istiyoruz" dedi.PARTNERSelda Ba\u011fcan metroda g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi! Ebru Polat yorumlad\u0131AK Parti'den 3600 ek g\u00f6sterge a\u00e7\u0131klamas\u0131!HDP\u2019li 2 vekile Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019a hakaretten soru\u015fturma