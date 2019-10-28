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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız. Af değil infaz sistemini bütünüyle irdeleyen bir çalışma yürütmek istiyoruz" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2019 19:00 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız. Af değil infaz sistemini bütünüyle irdeleyen bir çalışma yürütmek istiyoruz" dedi.

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