HABER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biraz evvel basın mensupları sormuşlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM’de kabul edilen Askerlik Kanunu’nu imzalamışlardır. Hayırlı olsun." dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 19:38 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biraz evvel basın mensupları sormuşlardı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biraz evvel basın mensupları sormuşlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM’de kabul edilen Askerlik Kanunu’nu imzalamışlardır. Hayırlı olsun." dedi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Manisa'da 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı' açıldıManisa'da 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı' açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan 'Kabine revizyonu' açıklaması

Erdoğan'dan 'Kabine revizyonu' açıklaması

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

İşte Neymar'ın yeni adresi! Flaş anlaşma

İşte Neymar'ın yeni adresi! Flaş anlaşma

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gezi Parkı davasında ara karar açıklandı

Gezi Parkı davasında ara karar açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

Maltepe'de polise teslim olmak istemeyen silahlı şahıs intihar etti

Polise teslim olmak istemeyen silahlı şahıs intihar etti

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı! Şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 31 yıl hapis cezası

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

Son dakika! Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.