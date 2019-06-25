AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00d6mer \u00c7elik, "Biraz evvel bas\u0131n mensuplar\u0131 sormu\u015flard\u0131. Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan bug\u00fcn TBMM\u2019de kabul edilen Askerlik Kanunu\u2019nu imzalam\u0131\u015flard\u0131r. Hay\u0131rl\u0131 olsun." dedi.Erkekler de bak\u0131m yapar!Manisa'da '\u0130\u015fyurtlar\u0131 \u00dcr\u00fcn ve El Sanatlar\u0131 Fuar\u0131' a\u00e7\u0131ld\u0131Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onaylad\u0131
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