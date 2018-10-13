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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Brunson kararı) Tüm bu dayatmalara, tehditlere, haddini aşan tüm ifadelere karşı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir makamı buna prim vermemiştir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 12:27 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Brunson kararı) Tüm bu dayatmalara, tehditlere, haddini aşan tüm ifadelere karşı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir makamı buna prim vermemiştir."


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