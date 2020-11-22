AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "CHP yöneticileri, Kapalı Maraş'ın açılması konusunda Türkiye'nin tezlerini değil, Yunanistan'ın tezlerini savunuyor. Libya'da 'Türkiye ambargoyu deliyor' diyorlar. Türkiye'nin Libya'daki mazlumlara yardım etmesi karşısında 'a
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "CHP yöneticileri, Kapalı Maraş'ın açılması konusunda Türkiye'nin tezlerini değil, Yunanistan'ın tezlerini savunuyor. Libya'da 'Türkiye ambargoyu deliyor' diyorlar. Türkiye'nin Libya'daki mazlumlara yardım etmesi karşısında 'a
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "CHP yöneticileri, Kapalı Maraş'ın açılması konusunda Türkiye'nin tezlerini değil, Yunanistan'ın tezlerini savunuyor. Libya'da 'Türkiye ambargoyu deliyor' diyorlar. Türkiye'nin Libya'daki mazlumlara yardım etmesi karşısında 'ambargoyu deliyor' diye kara propaganda yapan Fransa'nın tezlerine destek veriyorlar. Ne utanç verici. 'Sınırımızda, Suriye ve Irak sınırında PKK/PYD'ye terör devleti kurdurmayız' diyoruz, 'askerimiz onun için orada, vatan savunması için şehit oluyor, gazi oluyor' diyoruz, askeri çekmemizi istiyorlar. Biz Suriye'den askeri çektiğimiz zaman terör devleti kurulacak. Buna müsaade etmemizi istiyorlar. Asla müsaade etmeyeceğiz, asla izin vermeyeceğiz."