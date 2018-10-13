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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(CHP'nin İş Bankasındaki hisseleri) Atatürk milletimizin ortak değeridir. Onun mirasının sadece bir partide temsil edilmesi, ona gösterilmesi gereken saygıdan geriye gitmektir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 16:59 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(CHP'nin İş Bankasındaki hisseleri) Atatürk milletimizin ortak değeridir. Onun mirasının sadece bir partide temsil edilmesi, ona gösterilmesi gereken saygıdan geriye gitmektir."


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