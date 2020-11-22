AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dışarıdan yıllarca vesayet peşinde koşanlar, içeride vesayeti destekleyenler, şimdi kafalarındaki demokrasi anlayışını, milletsiz demokrasi anlayışını, sizin iradenize başvurmayan, sizin iradenizden yoksun demokrasi anlayışın
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dışarıdan yıllarca vesayet peşinde koşanlar, içeride vesayeti destekleyenler, şimdi kafalarındaki demokrasi anlayışını, milletsiz demokrasi anlayışını, sizin iradenize başvurmayan, sizin iradenizden yoksun demokrasi anlayışın
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dışarıdan yıllarca vesayet peşinde koşanlar, içeride vesayeti destekleyenler, şimdi kafalarındaki demokrasi anlayışını, milletsiz demokrasi anlayışını, sizin iradenize başvurmayan, sizin iradenizden yoksun demokrasi anlayışını Türkiye Cumhuriyeti'nin dışından ithal etmeye çalışıyorlar. Bunlara bir türlü anlatamadık. Demokrasi bir ticari mal değildir. Demokrasi siyaset, ithalat ve ihracat konusu değildir. Demokrasinin sahibi millettir, milli iradedir, onun dışında bir sahibi yoktur. Demokrasimiz kazanılmış bir demokrasidir."