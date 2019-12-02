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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2019 17:06 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Havayı kirleten 15 termik santralin bacasına filtre takılmasını iki buçuk yıl erteleyen düzenleme Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi doğru bulmamış ve az önce veto etmiştir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

İşte Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Termik santrallere birkaç sene daha süre tanınmasını içeren yasa teklifi Cumhurbaşkanımız tarafından veto edilmiştir.

CHP’Lİ BİRİ KÜLLİYE’YE GİTTİ İDDİASI

Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler. Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır.
Hem Cumhurbaşkanlığı makamından özür dilemeleri gerekiyor. Hem vatandaşlarımızdan hem de CHP’ye gönül veren vatandaşlarımızdan güçlü bir özür dilemeleri gerekiyor.

DİYARBAKIR ANNELERİNİN EYLEMİ

Bu eylem her şeyden önce bir vicdan eylemidir. Buradan bir kez daha selamlıyoruz. Yanlarında olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Ömer Çelik termik santral

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