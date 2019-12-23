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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İdlib) Rejimin sivilleri hedef almasından kaygı duyuyoruz. Ayrıca orada tekrardan mülteci akını geliyor. Türkiye böyle bir yükü tek başına taşıyamaz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2019 18:53 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İdlib) Rejimin sivilleri hedef almasından kaygı duyuyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İdlib) Rejimin sivilleri hedef almasından kaygı duyuyoruz. Ayrıca orada tekrardan mülteci akını geliyor. Türkiye böyle bir yükü tek başına taşıyamaz."

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