AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İdlib) Rejimin sivilleri hedef almasından kaygı duyuyoruz. Ayrıca orada tekrardan mülteci akını geliyor. Türkiye böyle bir yükü tek başına taşıyamaz."

AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00d6mer \u00c7elik: "(\u0130dlib) Rejimin sivilleri hedef almas\u0131ndan kayg\u0131 duyuyoruz. Ayr\u0131ca orada tekrardan m\u00fclteci ak\u0131n\u0131 geliyor. T\u00fcrkiye b\u00f6yle bir y\u00fck\u00fc tek ba\u015f\u0131na ta\u015f\u0131yamaz."PARTNER8 g\u00fcn sonra zam geliyor!Gaziemir Belediye Ba\u015fkan\u0131 CHP'li Arda, parti y\u00f6netimini ele\u015ftirdi'Uyar\u0131yoruz' dedi ve a\u00e7\u0131klad\u0131: T\u00fcrkiye bu y\u00fck\u00fc tek ba\u015f\u0131na kald\u0131rmayacak