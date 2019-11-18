AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Çelik özetle şunları söyledi:

KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

İslam düşmanlığı ideolojisine sahip bir organizasyon tarafından yapılan bu eylem bütün insanlığa karşı yapılmış bir eylemdir. Norveç makamlarından gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz. Camiler, kiliseler, havralar ortak korumada olmalı.

YILDIZ KENTER'İN VEFATI

Dün sanat camiamız için çok önemli olan bir ismi, Yıldız Kenter'i kaybettik. Toplumun tüm kesimlerini kucaklaması gereken sanatın eşsiz bir timsali olmuştur. Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağolsun.

OTİZMLİ ÇOCUKLARA AYRIMCILIK

İncitici eylemlerde sorumluluğu olanlar görevden alındı.

CUMHURBAŞKANI'NIN ABD TEMASLARI

İlişkilerimizin potansiyeli mevcut sorunlardan daha büyük. Sözde Ermeni soykırımı yaptırımı gündemden kalkmıştır. Trump'ın gönderdiği mektup iade edilmiştir. Konu kapanmıştır. Birileri bazı kelimeler üzerinden polemik yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin çıkarlarını garanti altına alan ve bunları korumaya yönelik bir siyaset gütmektedir.

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ

Koskoca AB, Rumların marjinal tezlerinin peşine takıldı.

