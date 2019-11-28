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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Macron, ülkesinin durumuyla yüzleşmeli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 19:01 | Son Güncelleme

"Macron'un Suriye ile ilgili söyledikleri, Fransa'nın Suriye'deki sömürgeci geçmişini parlak cümlelerle yaşatmak istemesinden ibaret" - "Macron, sömürgeci çıkarlarını korumak için hukuk dinlemeden Afrika'nın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli önce" - "Türkiye'nin terörle mücadelesini eleştirenler Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor. Terörle mücadelemizi eleştirenler Avrupa'nın beyin ölümü gerçekleşsin diye çalışanlardır. Onlara demokratik değerleri korumaları gerektiğini sürekli hatırlatacağız"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un YPG/PKK'ya karşı Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Türkiye'nin, NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiğine yönelik sözlerine ilişkin, "Macron, sömürgeci çıkarlarını korumak için hukuk dinlemeden Afrika'nın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli önce." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un YPG/PKK'ya karşı Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Türkiye'nin, NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiğine yönelik sözlerine ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Macron'un, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi olduğunu belirten Çelik, terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişinin de Macron olduğunu bildirdi.

Çelik, şu görüşlerini paylaştı:

"Türkiye'nin uluslararası hukuka tamamen uygun olan terörle mücadelesinden en çok rahatsız olanın Macron olması herkesin dikkatini çekiyor. Macron, sömürgeci çıkarlarını korumak için, hukuk dinlemeden Afrika'nın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli önce. Macron bir yandan 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' diyor, öte yandan 'Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye NATO'dan yardım bekleyemez' diyor. Şu cümleler yan yana geldiğinde konuşanın mantıklı sözler sarf ettiği söylenemez. Salt çıkarlarına göre konuşan birinin sözleri bunlar. Macron'un Suriye ile ilgili söylediklerinin tamamı, Fransa'nın Suriye'deki sömürgeci geçmişini parlak cümlelerle yaşatmak istemesinden ibaret. O nedenle işi teröre destek vermeye kadar götürebiliyor. Türkiye hakkında 'Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye NATO'dan yardım bekleyemez' diyen Macron'a tam bu noktada söylenmesi gerekenler var. Fransa'nın NATO'ya katkısının ne olduğu hakkında çokça eleştiri var. Ama Türkiye'siz bir NATO olmayacağı konusunda herkes hemfikir."

- "Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor"

"Fransa'nın müttefiklik ruhu yerine sömürgeci çıkarlarını korumaya odaklı şekilde bencilce hareket ettiği Avrupa'nın her yerinde konuşulur. " ifadesini kullanan Çelik, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin müttefiklik ruhuna uygun şekilde NATO için vazgeçilmez olduğu herkes tarafından bilinir. Macron gibiler 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' diyerek yine teröre karşı mücadelede sorumluluktan kaçmaya çalışıyor. Macron'un yaptıkları ise 'Avrupa'nın demokratik beynini komaya sokmak' amacına hizmet ediyor. Türkiye'nin terörle mücadelesini eleştirenler Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor. Terörle mücadelemizi eleştirenler Avrupa'nın beyin ölümü gerçekleşsin diye çalışanlardır. Onlara demokratik değerleri korumaları gerektiğini sürekli hatırlatacağız."

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO Twitter

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