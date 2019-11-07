AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ediyoruz."

AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00d6mer \u00c7elik: "\u00d6zel e\u011fitim ihtiyac\u0131 olan \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131 ve k\u0131ymetli ailelerini inciten olaylar\u0131 hassasiyetle takip ediyoruz." Avc\u0131lar'da deh\u015fet! Doktor, meslekta\u015f\u0131na kur\u015fun ya\u011fd\u0131rd\u0131Van kedisi Su, uluslararas\u0131 yar\u0131\u015fmada b\u00fct\u00fcn \u00f6d\u00fclleri toplad\u0131\u00d6nce sazan bal\u0131\u011f\u0131 yedi, ard\u0131ndan \u2018eyvah\u2019 dedi
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