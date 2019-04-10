AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00d6mer \u00c7elik, "Sosyal medya \u00fczerinden baz\u0131 karanl\u0131k tipler yurt d\u0131\u015f\u0131ndan provokasyon \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapmaya devam ediyor" dedi. Foto\u011fraf\u00e7\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck objeleri makro lens ile \u00e7ekti! Bak\u0131n ortaya ne \u00e7\u0131kt\u0131Kozan Belediye Ba\u015fkan\u0131 SP'li Kaz\u0131m \u00d6zgan olduK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu: YSK, karar\u0131yla T\u00fcrkiye'yi ya ayd\u0131nl\u0131\u011fa \u00e7\u0131karacak ya kaosa s\u00fcr\u00fckleyecek (3)