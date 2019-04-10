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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sosyal medya üzerinden bazı karanlık tipler yurt dışından provokasyon çağrısı yapmaya devam ediyor" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 18:45 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sosyal medya üzerinden bazı karanlık tipler yurt dışından provokasyon çağrısı yapmaya devam ediyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sosyal medya üzerinden bazı karanlık tipler yurt dışından provokasyon çağrısı yapmaya devam ediyor" dedi.

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