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  4. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'ye sert tepki

04.02.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Dışişleri'nin açıklaması diplomatik teamüllere aykırıdır, içişlerimize müdahale anlamına gelmektedir. Bu açıklamayı içişlerimize müdahale olarak görüyor ve reddediyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından açıklama yaptığıda, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, "ABD Dışişleri'nin açıklaması diplomatik teamüllere aykırıdır, içişlerimize müdahale anlamına gelmektedir. Bu açıklama siyasi bir açıklamadır ve demokrasi konusunda bir hassasiyet olarak kabul edilemez. Bu açıklamayı içişlerimize müdahale olarak görüyor ve reddediyoruz. Demokrasi konusunda hassasiyet göstermek istiyorlarsa; öncelikle PKK'nın silah altına aldığı çocuk savaşçıları görmezden gelmemeliler. Ayrıca ABD Dışişleri, Diyarbakır Anneleri'nin vicdan nöbeti hakkındaki soruları geçiştirmemelidir. Demokratik hassasiyetin gereği bunlardır" dedi.

'İÇİŞLERİMİZE MÜDAHALE ANLAMINA GELEN DİLDEN KAÇINMALILAR'

Çelik, ABD makamlarına öncelikle ülkelerindeki resmî güvenlik güçleri tarafından yapılan sistematik ırk ayrımcılığı ile mücadele konusunda hassas olmalarını önerdiklerini belirterek, "Türkiye'deki gelişmeler hakkında açıklama yaparken içişlerimize müdahale anlamına gelen bir dilden kaçınmalıdırlar" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

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