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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Adil Öksüz sorusuna yanıt!

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2019 17:53 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Soylu'nun ''Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz'' açıklamasıyla ilgili bir soruya da ''Devlet bilgisi olduğundan paylaşılması doğru olmaz'' yanıtını verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Adil Öksüz sorusuna yanıt!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz" açıklamasıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Çelik, "Tabii ki yeri söyleyemeyiz. Devlet bilgisi olduğundan paylaşılması doğru olmaz. Bakanımızın ortaya koyduğu irade şudur. FETÖ’ye yönelik mücadelede herhangi bir tavsama yoktur. Peşinde olduğumuz kim varsa biliyoruz ele geçirmeye çalışıyoruz. Bu mücadele devletin kılcal damarlarından temizlenene kadar sürecektir." yanıtını verdi.

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Adil Öksüz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Süleyman Soylu

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