AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Adil Öksüz sorusuna yanıt!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz" açıklamasıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Çelik, "Tabii ki yeri söyleyemeyiz. Devlet bilgisi olduğundan paylaşılması doğru olmaz. Bakanımızın ortaya koyduğu irade şudur. FETÖ’ye yönelik mücadelede herhangi bir tavsama yoktur. Peşinde olduğumuz kim varsa biliyoruz ele geçirmeye çalışıyoruz. Bu mücadele devletin kılcal damarlarından temizlenene kadar sürecektir." yanıtını verdi.

