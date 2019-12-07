AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Alman televizyonundaki skandal yayına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu. Çelik, Alamya'daki skandal yayına tepki göstererek "Kendi tarihlerine baksınlar. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılmış saygısızlığı en sert dille kınıyoruz!" ifadelerini kullandı. Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili de konuşan Çelik, "Ceren Özdemir cinayeti canımızı çok yaktı. Günlük hayatta cinsiyetçi bir kullanılıyor. Dil, zihnin bir ürünüdür. Önce dilimizi değiştirmemiz gerekiyor." dedi. Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle : KADINA YÖNELİK ŞİDDET Ceren Özdemir cinayeti canımızı çok yaktı. Günlük hayatta cinsiyetçi bir kullanılıyor. Dil, zihnin bir ürünüdür. Önce dilimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bu konuda katetmemiz gereken çok önemli bir mesafe var. Şiddet sadece fiziki şiddet değil. Öncelikle kültürel ve ahlaki bir hassasiyet gerekiyor. Kanun dediğimiz şey sadece sonuçlarla uğraşır, insanların birbirlerine karşı davranışlarını değiştirmez. Kamusal alandaki kaba kodlar değişmeli. Ataerkil kodları değiştirmedikten sonra oradaki kadın sayısını artırmak bir şey değiştirmiyor. Siyaset tabii ki bu değişime öncelik etmeli. Bu hayatın her alanını kapsayan bir mesele. Çeşitli alanlardaki bireyleri eğitmeliyiz. Bu topyekün bir seferberlik meselesidir. En önemlisi bu konuda duyarlılık oluşturmak. Sosyal medya duyarlılığın artmasında önemli bir rol üstleniyor.

NATO ZİRVESİ'NİN ARDINDAN Londra'daki dörtlü zirvede şimdiye kadar Türkiye'ye ne yapması gerektiğini söyleyenler, o toplantıda Cumhurbaşkanımızdan aslında onların ne yapması gerektiğini duydu ve bir şey diyemediler. Terör konusundaki çifte standart en vahim konu. BATININ İSLAM ALGISI Medeni toplum olma vasfının dünyada belirli gerekleri var. Toplumda eğer kadının yeri yoksa, o toplum medeni bir toplum olamaz. Cumhurbaşkanımız dışında "DEAŞ, Müslüman değildir" diyen bir ses duyamıyoruz İslam dünyasından. AVRUPA'DAKİ TÜRK LOBİLERİ



Türkiye'de kimlik konusunda ayrıştırılmış, kutuplaştırılmış bir toplum var. Darbeler, toplumsal birikimleri yerle bir etmiş. Türkiye'de bu kimlikle ilgili yaşanan hastalıklar, yurt dışına giden vatandaşlarımız tarafından da devam ettirilmiş. Bu kutuplaşmanın yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ TAVRI



Libya ile yapılan anlaşma büyük bir hamle. Yunanistan ve Mısır'ın bizi Doğu Akdeniz'de devre dışı bırakma adımını ortadan kaldırmış olduk. Mısır Devleti ile köklü ilişkilerimiz var. Bizim tavrımız mevcut yönetimi darbeyle indiren zihniyete karşı. Türkiye'yi yaptırımlarla korkutamazlar. Hüsumet sebebiyle hiçbir kaynağı engellemeyiz. Türkiye bölgedeki en önemli, en güvenilir ülke konumunda.