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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Alman televizyonundaki skandal yayına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2019 11:35 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alman televizyonundaki Atatürk'le ilgili skandal yayına tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamada "Kınıyoruz. Kendi tarihlerine baksınlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Alman televizyonundaki skandal yayına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu. Çelik, Alamya'daki skandal yayına tepki göstererek "Kendi tarihlerine baksınlar. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılmış saygısızlığı en sert dille kınıyoruz!" ifadelerini kullandı. Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili de konuşan Çelik, "Ceren Özdemir cinayeti canımızı çok yaktı. Günlük hayatta cinsiyetçi bir kullanılıyor. Dil, zihnin bir ürünüdür. Önce dilimizi değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle :

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Ceren Özdemir cinayeti canımızı çok yaktı. Günlük hayatta cinsiyetçi bir kullanılıyor. Dil, zihnin bir ürünüdür. Önce dilimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bu konuda katetmemiz gereken çok önemli bir mesafe var. Şiddet sadece fiziki şiddet değil. Öncelikle kültürel ve ahlaki bir hassasiyet gerekiyor. Kanun dediğimiz şey sadece sonuçlarla uğraşır, insanların birbirlerine karşı davranışlarını değiştirmez. Kamusal alandaki kaba kodlar değişmeli. Ataerkil kodları değiştirmedikten sonra oradaki kadın sayısını artırmak bir şey değiştirmiyor. Siyaset tabii ki bu değişime öncelik etmeli. Bu hayatın her alanını kapsayan bir mesele. Çeşitli alanlardaki bireyleri eğitmeliyiz. Bu topyekün bir seferberlik meselesidir. En önemlisi bu konuda duyarlılık oluşturmak. Sosyal medya duyarlılığın artmasında önemli bir rol üstleniyor.

NATO ZİRVESİ'NİN ARDINDAN

Londra'daki dörtlü zirvede şimdiye kadar Türkiye'ye ne yapması gerektiğini söyleyenler, o toplantıda Cumhurbaşkanımızdan aslında onların ne yapması gerektiğini duydu ve bir şey diyemediler. Terör konusundaki çifte standart en vahim konu.

BATININ İSLAM ALGISI

Medeni toplum olma vasfının dünyada belirli gerekleri var. Toplumda eğer kadının yeri yoksa, o toplum medeni bir toplum olamaz. Cumhurbaşkanımız dışında "DEAŞ, Müslüman değildir" diyen bir ses duyamıyoruz İslam dünyasından.

AVRUPA'DAKİ TÜRK LOBİLERİ

Türkiye'de kimlik konusunda ayrıştırılmış, kutuplaştırılmış bir toplum var. Darbeler, toplumsal birikimleri yerle bir etmiş. Türkiye'de bu kimlikle ilgili yaşanan hastalıklar, yurt dışına giden vatandaşlarımız tarafından da devam ettirilmiş. Bu kutuplaşmanın yavaş yavaş azaldığını görüyoruz.

TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ TAVRI

Libya ile yapılan anlaşma büyük bir hamle. Yunanistan ve Mısır'ın bizi Doğu Akdeniz'de devre dışı bırakma adımını ortadan kaldırmış olduk. Mısır Devleti ile köklü ilişkilerimiz var. Bizim tavrımız mevcut yönetimi darbeyle indiren zihniyete karşı. Türkiye'yi yaptırımlarla korkutamazlar. Hüsumet sebebiyle hiçbir kaynağı engellemeyiz. Türkiye bölgedeki en önemli, en güvenilir ülke konumunda.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ

Türkiye ve Suriye arasında askeri anlamda bir diyalog söz konusu. Bunun sebebi iki tarafın yaptığı hamlelerde sivillerin zarar görmesini engellemek. Çünkü bölgede çok karışık bir durum var. Bizim Suriye yönetime karşı koyduğumuz tavrın sebebi belli. Suriye halkının söz sahibi olduğu bir yönetim olursa, tabiki diyalog kurarız. Ama şu anda böyle bir şey görünmüyor. Bu kadar insan oradan neden göç etti, bu kadar insan neden öldü? Askeri anlamdaki temasların sebebi oluşabilecek durumlarda sivillere bir zarar gelmemesini sağlamak.

TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI

Libya yönetimi de bu konuda kararlı. Libya'ya yönelik tehditler olursa biz de gerekeni yaparız.

YUNANİSTAN'IN S-300'LERİ GİRİT'E YERLEŞTİRECEĞİ İDDİASI

Bir tarafa TSK'nın gücünü gözünün önüne getirin, bir tarafta da onların yaptığı çocukça işlere bakın. Bu tür şeylerle Türkiye'yi engelleyebileceklerini düşünmesinler. Eğer Yunanistan S-300'leri kurarsa, Türkiye'ye S-400 için karşı çıkanlar düşünsün. Bu konuda farklı dinamikler işin içine giriyor.

BEŞTEPE'DEKİ CHP'Lİ İDDİALARI

Şimdi Külliye'yeki saygısızca 'Saray' diyorlar! Kim diyorsa bu işin arkasında 'Saray' var, bu yalan haberi yayan odur.

ATATÜRK'E KARŞI ÇİRKİN YAYIN

Kendi tarihlerine baksınlar. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılmış saygısızlığı en sert dille kınıyoruz!

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