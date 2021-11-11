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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başak Cengiz açıklaması: Seferber olmamızın vakti gelmiştir

11.11.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'i kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek, "Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır. Toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmektedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başak Cengiz açıklaması: Seferber olmamızın vakti gelmiştir

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'e rahmet diledi. Çelik, "Karşı karşıya olduğumuz gaddarlık ve cinayeti tarif edecek kelime bulamıyoruz. Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır. Bu cinayeti işleyene ve ait olduğu canice zihniyete lanet olsun. Bir kadını sadece masum ve 'savunmasız' olduğu için hedef aldığını söyleyen canice bir zihniyetle karşı karşıyayız. Toplumumuzun her bir zerresi bu canice zihniyetle, eğitim, hukuk ve bilinçlenme yoluyla mücadele etmelidir" dedi.

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''SEFERBER OLMAMIZIN VAKTİ GELMİŞTİR''

Çelik, kadın cinayetlerine karşı toplumsal olarak seferber olma zamanının geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu canice zihniyeti oluşturan her şeye ve bu zihniyetin hayatımızda dolaşan her bir ipucuna karşı bilinçlenme seferberliği ile hareket etmeliyiz. Toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmektedir. Bugün insanlık namına, kadınlarımız adına Başak Cengiz’i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Yürek kanatan bir acımız var. Her türlü ayrılığı gayrılığı bir kenara bırakarak insanlık namına topluca duyarlılık göstermeliyiz. Gelin tüm canlarımız yüreklerimizi ortaya koyalım ve kadın cinayetlerine karşı daha güçlü şekilde 'yeter' diyelim; 'dur' diyelim. Bir bilinçlenme seferberliği için toplumumuzun her bir zerresine ve tüm yüreklere ihtiyacımız var.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın cenazesinden ağıtlar yükseldiSamuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın cenazesinden ağıtlar yükseldi

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ömer Çelik
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