HABER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na tepki: Özür dilemeli

SEÇİM HABERLERİ  | 08.04.2019 22:17 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi. Çelik, "CHP'nin İstanbul adayı medya gruplarına sahip olan aileleri tehdit etmiştir. Özür dilemelidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na tepki: Özür dilemeli

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Terör örgütleri arasında ayrım gözetmeyen bir politikamız var. Maalesef müttefiklerimini terör örgütlerine destek verdiklerini görüyoruz.

(İstanbul seçimleri) Tartışmaları izliyorsunuz. CHP sözcüleri konuştu. Amatör bakışla bile değerlendirildiğinde bunun kamuoyunu sistematik bir şekilde yanıltma çabası olarak görüyoruz.

"ÖZÜR DİLEMELİ"

Biz bu tehdidin yanlışını anlatmak için anayasa ile çıkın dedik. CHP'nin İstanbul adayı medya gruplarına sahip olan aileleri tehdit etmiştir. Daha 1 gün öncesinde ailelerinizin kıymetini bilin, siyasetten uzak durum açıklaması yapıyordu bugün ile aile soyisimlerini vererek tehdit ediyor. Özür dilemelidir. Bu insanların büyükleri var, çoluk çocukları var, aynı soyismi taşıyan çok sayıda kişi var.

Her gün sevgi saygı diye çıkacaksınız, hayat koçu gibi konuşacaksınız, sonra pek çok ailenin ismini verip tehdit edeceksiniz. Doğrusunu söylemek gerekirse bunu son derece vahim olarak görüyoruz. Yanlışlıkla yapıldığını düşünmüyoruz. Basiretsizce ve şuursuzca yapıyorsunuz. Medyayı eleştirebilirsiniz. Kimseyi hakaret etmediğiniz sürece her türlü eleştiri haktır. Hedef göstermiyorsanız eleştirinize kulak verilir. Henüz herhangi bir ünvana sahip olmadan bunları yapıyorsanız, yarın bir gün ünvanınız olduğunda neler yaparsınız. Aileleri, soyadları vererek, tüm o soyadını taşıyan insanları hedef göstermek siyaseten sorun olduğu ortadadır ahlaken de sorundur.

Hukuk kararını veriyor. Sonrasında da siyasetçiler olarak hukukun verdiği kararı saygıyla selamlıyoruz. CHP'nin Ankara adayı mazbatasını aldı. Karar verildi ve netice itibariyle mazbatasını aldı.

Suriyeli kız kayalıklarda intihar girişiminde bulunduSuriyeli kız kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

En Çok Okunan Haberler

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan önemli açıklamalar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan önemli açıklamalar

ABD'den çok tartışılacak karar! Artık terör listesindeler

ABD'den çok tartışılacak karar! Artık terör listesindeler

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul'daki son durumu açıkladı!

AK Parti'den İstanbul açıklaması: Fark azaldı!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan önemli açıklamalar: Sonuçları beğenmeyenler seçimi çalmaya çalışıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

Keşan'da, CHP ve İYİ Parti'nin itirazına YSK'dan ret

Keşan'da, CHP ve İYİ Parti'nin itirazına YSK'dan ret

Son dakika: Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, mazbatasını aldı

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, mazbatasını aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.