AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'erken seçim' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamasından satır başları:

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya il kongrelerimize katılacak

HATAY'DAKİ YANGIN

Terör örgütü PKK'nın yangın üzerinden propaganda yapmasını lanetliyoruz. Ekolojik terör konusunda teyakkuz halindeyiz. PKK'nın tek ideolojisi Türkiye düşmanlığıdır. PKK, Türkiye düşmanlığı isteyen herkese hizmet sunuyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi. İlk adım 21 Eylül'de atıldı. Hijyen ve sosyal mesafeye uyma bakımından iyi bir standart geliştirildiğini görüyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından iyi tedbirler alındı. Öğrencilerimiz haftanın iki gününde okullarda olacaklar. Bilim Kurulu tavsiye kararları ile süreç yürütülüyor. Velilerimizin rızası çok önemli. Burada esnek bir model var. İstemeyen velilerimize esneklik sağlanıyor, devamsızlık sayılmıyor. Buradaki süreci güçlü bir şekilde takip ediyoruz.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Türkiye'ye tansiyonu yükselten taraf diyenler, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de provokatör olduğunu çok iyi biliyor ama mahalle dayanışması içinde konuşmaya devam ediyorlar. Sorunları diplomatik yollarla çözmek istiyoruz.