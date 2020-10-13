HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'erken seçim' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'erken seçim' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2020 17:19 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin erken seçim çağrılarına ilişkin olarak "Cumhurbaşkanımız erken seçimle ilgili özel bir değerlendirme yapmadı ama her seferinde 2023 seçimlerine hazırlık konusunda talimatları oluyor. Cumhur İttifakı için erken seçim söz konusu değildir. Sayın Bahçeli net bir şekilde açıklamıştır." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'erken seçim' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamasından satır başları:

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya il kongrelerimize katılacak

HATAY'DAKİ YANGIN

Terör örgütü PKK'nın yangın üzerinden propaganda yapmasını lanetliyoruz. Ekolojik terör konusunda teyakkuz halindeyiz. PKK'nın tek ideolojisi Türkiye düşmanlığıdır. PKK, Türkiye düşmanlığı isteyen herkese hizmet sunuyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi. İlk adım 21 Eylül'de atıldı. Hijyen ve sosyal mesafeye uyma bakımından iyi bir standart geliştirildiğini görüyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından iyi tedbirler alındı. Öğrencilerimiz haftanın iki gününde okullarda olacaklar. Bilim Kurulu tavsiye kararları ile süreç yürütülüyor. Velilerimizin rızası çok önemli. Burada esnek bir model var. İstemeyen velilerimize esneklik sağlanıyor, devamsızlık sayılmıyor. Buradaki süreci güçlü bir şekilde takip ediyoruz.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Türkiye'ye tansiyonu yükselten taraf diyenler, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de provokatör olduğunu çok iyi biliyor ama mahalle dayanışması içinde konuşmaya devam ediyorlar. Sorunları diplomatik yollarla çözmek istiyoruz.

KAPALI MARAŞ'IN AÇILMASI

Kapalı Maraş'ın açılmasınI, BMGK kararının ihlali olarak sunuyorlar. Bu ciddiyetsizliktir. Bu bölge Kıbrıs Türklerine aittir. Kıbrıs Türklerinin söylediğini dışında kimsenin müdahale hakkı söz konusu olamaz. Buradaki gerçek durum, adadaki gerçekliktir. Yunanistan Dışişleri Bakanı, müzakerelerin kesilmesiyle ilgili Türkiye'yi suçlayan bir söz söyledi. Bu baştan aşağı yalan. Yunanistan istediği için görüşmeler durdu. Ayrıca istikşafi görüşmelerde iki ülke arasında birbiri ile görüşmede, tüm konuların çözüme bağlanması hedeflenmişti.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Cumhurbaşkanımız erken seçimle ilgili özel bir değerlendirme yapmadı ama her seferinde 2023 seçimlerine hazırlık konusunda talimatları oluyor. Cumhur İttifakı için erken seçim söz konusu değildir. Sayın Bahçeli net bir şekilde açıklamıştır. Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın adayının sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu ifade etmiştir. Bu açıklama için sayın Bahçeli'ye, MHP camiasına bir kez daha teşekkürlerimiz iletiyoruz. Erken seçim vatandaşın ne işine yarayacak? Seçim demek siyasetçinin enerjisini başka alana ayırmak demek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Sahte alkolden ölen kişinin kızı korku dolu anları böyle anlattıSahte alkolden ölen kişinin kızı korku dolu anları böyle anlattı
Liseler ne zaman açılacak? MEB açıkladı!Liseler ne zaman açılacak? MEB açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
Konkordato ilan etmişti! Mahkeme kararını verdi
Konkordato ilan etmişti! Mahkeme kararını verdi
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'erken seçim' yanıtı
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'erken seçim' yanıtı
Covid-19 testinde yeni yöntem! Artık sürüntü örneği yerine...
Covid-19 testinde yeni yöntem! Artık sürüntü örneği yerine...
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı
'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanı!
İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanı!
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
Yeni parti kuracak mı? Demirtaş'tan açıklama geldi!
Yeni parti kuracak mı? Demirtaş'tan açıklama geldi!
Diğer Haberler
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! 'Komünist Başkan' ifadeye çağrıldı
'Komünist Başkan' ifadeye çağrıldı
Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel için tutuklama kararı
Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel için flaş karar!
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ali Babacan iddiası olay oldu
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Doğu Perinçek'ten olay yaratan Abdullah Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması
İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması
AK Parti'li Turan: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeli
'Eğilme' tartışması sürüyor! 'Kılıçdaroğlu, özür dilemeli'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.