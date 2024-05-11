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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Filistin açıklaması! 'Sevindirici bir gelişmedir'

11.05.2024 17:52
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısının kabul edilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Filistin açıklaması! 'Sevindirici bir gelişmedir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karar tasarısının ezici bir çoğunluk ile kabul edilmesine karşılık İsrail'in BM Büyükelçisinin, Filistin kararı sonrası kürsüde kağıt öğütme makinesiyle BM Anlaşması'nı parçalamasıyla İsrail'in uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdiğini bildirdi.

"SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞMEDİR"

Uluslararası toplumun BM Genel Kurulu'nda Filistin halkına ve iki devletli çözüme güçlü bir şekilde destek vermesinin, Orta Doğu ve dünya barışına dair uluslararası bir mutabakatı ortaya koyduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda ezici bir çoğunluk ile kabul edilmesi sevindirici bir gelişmedir. Dünya milletleri BM Genel Kurulu’nda İsrail'i mahkum ederken, buna karşı çıkanlar kurallara dayalı uluslararası düzenin karşısında konumlanarak siyasi tarihine kara leke olarak geçecek tarihi bir hata yapmıştır. Uluslararası toplum, gelinen noktada Netanyahu hükümetinin Filistinlilere yönelik barbarca saldırganlığını sona erdirmeye dönük daha somut ve ileri adımlar atmalı, Filistin Devletinin tanınması yönünde BMGK'ya baskı yapmalıdır. Cumhurbaşkanı'mızın en net şekilde vurguladığı gibi haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve barbarlığı durdurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Filistin Ömer Çelik ak parti
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