AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'HTŞ' açıklaması: Artık fiilen terörist değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Çelik, HTŞ dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"SURİYE'NİN TAMAMININ NE OLACAĞI UMURLARINDA DEĞİL"

Suriye konusundan bütün çevrelerle istişareleri sürdürdüklerini belirten Çelik, "Bazı batılı ülkeler sadece şunu söylüyorlar. Suriye'nin tamamının ne olacağı umurlarında değil. Azınlık meselesine dikkat edin, diyorlar. Bunu söyleyenlerin yüzde 90'ı kendi memleketlerinde azınlık meselesini çözememiş. Bunların bir kısmı gelişmiş ülke. Siz kendi azınlık sorununu çözemezsiniz, Suriye'ye model dayatıyorsunuz. Burada etki üretmek değil Suriye'ye yardımcı olmak. Bizim yürüttüğümüz diplomasi, bütün çevrelerle, ABD ve Avrupa dahil bu istişareleri sürdürüyoruz" dedi.

"HTŞ LİDERİ COLANİ İLE AB İRTİBAT KURDU, RESMİ YÖNETİCİNİZ GÖRÜŞTÜKTEN SONRA BU FİİLEN ORTADAN KALKMIŞ OLUYOR"

HTŞ lideri Colani'nin AB ile irtibat kurduğunu da hatırlatan Çelik, "HTŞ lideri Colani ile AB irtibat kurdu. Şu anda 'listede böyle o yüzden temkinliyiz ama görüşüyoruz' deniliyor. Resmi yöneticiniz görüştükten sonra bu fiilen ortadan kalkmış oluyor. Kazansa bile terörist olarak kalanlar var. Hakikati güç mü belirliyor, güç mü hakikati belirliyor. Bu ayrıca konuşulması gereken konu. Bu iki kavram ne kadar birbirine geçiyor ve sentez oluşturuyor" ifadelerini kullandı.