AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İmamoğlu açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları: Türkiye tökezlesinler isteyenler, eliniz zayıflasın isteyenler faaliyetlerine devam ediyor. Dış politikadan biz bunları iyi tanırız. Bunların net bir üslubu vardır. Sürekli olarak AK Parti'ye Sayın Cumhurbaşkanımıza bir son çizmeye çalışırlar. Her zaman da boşa çıkar bu. Bunlar bir kere daha bu kara propaganda faaliyetlerine başladılar. Bugün daha da yoğunlaşmış durumda. Bundan neyi kast ettiklerini biliyoruz. Bir kere daha kara propaganda faaliyetlerine başladılar. 'Erdoğan'ın siyasi hayatı bitti, AK Parti'nin siyasi hayatı sonuçlanıyor, Cumhur İttifakı başarılı olamadı' gibisinden. Bundan neyi kastettiklerini anlıyoruz. Türkiye'nin eli zayıflasın istiyorlar. Bu şer şebekeleri, kara propaganda odaklarıyla Yeni Zelanda'da o saldırıyı gerçekleştiren katil arasında sadece doz farkı vardır, onun gerisinde anlayış birliği olduğunu görüyoruz. Umutlarını AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kaybetmesine bağlamışlardı. Yine olmadı. Türkiye'nin milli çıkarları Cumhurbaşkanımızın liderleiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumları tarafından etkili bir biçimde savunulacaktır.

Bu itiraz süreci sadece AK Parti'nin sandık başında tek başına durarak yürüttüğü bir süreç değildir. İtiraz sırasında bütün partilerin temsilcisi olacak. YSK'nın yürüttüğü bu sürecin gözlemcisi bütün vatandaşlarımızdır. "PANİK ATAĞA GEREK YOKTUR" CHP adayının, 'bu süreç derhal durdurulsun' gibisinden bir yaklaşımı söz konusu. Bu süreç hukuk içerisinde gayet doğal bir şekilde yürürken bu sürecin yürümesinde duyulan rahatsızlık niyedir, bu süreci akamete uğratma çabasının manası nedir? Bu telaşa gerek yoktur, panik atağa gerek yoktur. Herkes rahat olsun, herkes sakin olsun.". Seçim kurullarında siyasi partiler olduğu gibi keşke kamerayla herkesin izleyebileceği şekilde yayın yapılsa. Keşke en ücra yerlerdeki vatandaşlarımızın bile izleyebileceği imkanlar olsa. Siyasi partiler tabii ki zafer elde etmek için mücadele yürütürler ama sivil siyaseti güçlendirmek, demokrasiyi büyütmek asıl zaferdir. Şundan herkesin müsterih olması lazım; hiçbir oy feda olmaz. Herkes biliyor ki bizim geleneğimizde açık oy gizli tasnif gibi bir tutum hiçbir zaman olmadı. Açık oy gizli tasnifin CHP'nin geleneğinde olduğu herkes tarafından biliniyor.

Siyasi tarihimiz hak edilmiş zaferlerle dolu bir tarihtir. Şeffaflıktan yanıyız, her oyun sandığa yansımasından yanayız. Süreci yöneten YSK'dır. Bu sürecin işlemesi konusunda bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bu partiler arası bir kavga değil. Vatandaşlarımız arasındaki bir husumete gönlümüz razı değildir. Sonuç ne olursa olsun hiçbir vatandaşımızın incinmesini istemiyoruz. Hiçbir vatandaşımız bir kavganın tarafı olmasın. Milletimizin talimatının tam olarak tecelli etmesi için uğraşalım. Süreci akamete uğratmaya çalışmayalım. Onları soğukkanlı olmaya, hukuka saygıya bir kere daha davet ediyoruz. Mevzuata aykırı durumlar, birtakım usulsüzlükler tespit edilmiştir. Bu gibi hataların düzeltilmesini sağlayacağız. Hiçbir anormallik olmayan, vatandaşımızın müsrterih olması gereken bir süreç yürütülmektedir. Bizim oylarımızın arttığı yerler olduğu gibi, CHP'nin oylarının arttığı yerler oluyor. Partilerimiz ne olursa olsun hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Her sorumlu siyasetçinin bu şekilde sonucu beklemesi gerekir.

İMAMOĞLU'NUN ANITKABİR ZİYARETİ Her vatandaşımızın ya da siyasi şahsiyetin Anıtkabir'e ziyaretinden memnuniyet duyarız. Bu bir devlet geleneğidir. CHP adayının ziyaretinde ise, attığı imzada maalesef bu saygıyı zedeleyen ve istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır. Bu tabii ki doğru olmamıştır. Bu ziyareti saygının ötesine taşıyarak birtakım kişisel çıkarlar için kullanmak saygı duyulacak bir tavır değildir. Keşke orada CHP heyeti diye imza atsalardı. CHP adayının Anıtkabir'de attığı imza bir saygısızlıktır. Bu şekilde bir istismara gerek yoktur. Bu şekilde bir istismarın son bulduğunu zannediyorduk. Oradaki komutanlığın zor durumda bırakılmasından büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Şu anda bu kadar itiraz varken hukuki süreci beklemek en doğrusudur. Sonuç YSK tarafından açıklandığında büyük bir saygıyla karşılayacağız. "İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU" İMZASI ATMIŞTI Anıtkabir'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, ziyaret defterine "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu" imzasını atmıştı.