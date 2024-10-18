AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Katz'ın skandal paylaşımına tepki: Cinayet şebekesinin üyesidir

Binlerce insanı ölümünden sorumlu olan İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz skandal bir paylaşıma imza attı. Katz'ın bu paylaşımı tepkilere neden olurken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

"NAZİ VE KATİL İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI KATZ BİR CİNAYET ŞEBEKESİNİN ÜYESİDİR"

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir. Katz ve benzeleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir.

"GAZZE DİRENİŞİ, İNSAN ONURUNUN DORUK NOKTASIDIR"

Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır. Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir. Katz ve diğer caniler insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir"