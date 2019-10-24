AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'mektup tepkisi: Siyasi sabotaj!

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

SOÇİ MUTABAKATI

Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir. Böylece Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik oluşturulmaya çalışılan tehdit organizasyonu ve ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkarılması bu son merhaleyle tamamlanmıştır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kılıçdaroğlu siyasi sabotajı gerçekleştirmeye çalışmıştır. Kılıçdaroğlu daha önce de FETÖ'nün tapelerini okumuştu Meclis'te.

Cumhurbaşkanımızın başarıları bunlarda travma yaratıyor. Burada bir seviye sorunu olduğu açık. Net bir seviyesizlikle karşı karşıyayız. CHP, Türkiye'nin terörle mücadele tezlerini sabote etme çabasında. Türkiye'nin haklı tezi dünya tarafından kabul edilmiş, ancak CHP bu olgunluğu gösterememiştir. Yok hükmünde olan bir mesajı sahipleniyor. Eğer gerçekten samimiyse CHP Genel Başkanı, terör örgütünün yanında olan partiye yönelik bir eleştiri getirmelidir. CHP Genel Başkanı, TSK'ya dönük iftiralara karşı sessiz.

Mehmetçik sınır ötesinde operasyon yaparken CHP Genel Başkanı Türk ordusunu suçluyor.

Ayrıntılar geliyor...

