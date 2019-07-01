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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2019 08:37 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Libya’da kanunsuzluğa karşı çıktık ve çıkıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, Libya'daki Hafter güçlerinden gelen açıklamalar üzerine yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Twitter'dan bir paylaşım yapan Çelik, "Türkiye Libya halkının kardeşidir. Libya için her zaman barış ve huzur diledik. Geleceğinin huzur ve barış içinde olmasını diliyoruz. Libya’da kanunsuzluğa karşı çıktık ve çıkıyoruz" dedi.

Çelik, Libya'da 6 Türk vatandaşının tutuklanmasını 'haydutça bir tavır' olarak değerlendirirken açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi;

"Hafter’in Libya’daki milisleri kanunsuz hareketlerine vahim bir şekilde devam ediyor. 6 vatandaşımızı haydutça bir tavırla tutukladılar. Vatandaşlarımızdan derhal serbest bırakılmasını istiyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Libya Ömer Çelik

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