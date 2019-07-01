AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, Libya'daki Hafter güçlerinden gelen açıklamalar üzerine yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Twitter'dan bir paylaşım yapan Çelik, "Türkiye Libya halkının kardeşidir. Libya için her zaman barış ve huzur diledik. Geleceğinin huzur ve barış içinde olmasını diliyoruz. Libya’da kanunsuzluğa karşı çıktık ve çıkıyoruz" dedi.

Çelik, Libya'da 6 Türk vatandaşının tutuklanmasını 'haydutça bir tavır' olarak değerlendirirken açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi;

"Hafter’in Libya’daki milisleri kanunsuz hareketlerine vahim bir şekilde devam ediyor. 6 vatandaşımızı haydutça bir tavırla tutukladılar. Vatandaşlarımızdan derhal serbest bırakılmasını istiyoruz."

Türkiye Libya halkının kardeşidir. Libya için her zaman barış ve huzur diledik. Geleceğinin huzur ve barış içinde olmasını diliyoruz. Libya’da kanunsuzluğa karşı çıktık ve çıkıyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 1 Temmuz 2019

Hafter’in Libya’daki milisleri kanunsuz hareketlerine vahim bir şekilde devam ediyor. 6 vatandaşımızı haydutça bir tavırla tutukladılar. Vatandaşlarımızdan derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 1 Temmuz 2019



