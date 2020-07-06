HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya çıkışı: Etiketin altında 'katliam şebekesi' yazar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya çıkışı: Etiketin altında 'katliam şebekesi' yazar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 20:26 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Libya konusunda Türkiye'yi en çok suçlayanlara bakın, etiketin altında 'katliam şebekesi' yazar. Utanç verici bir zulmü, şimdi Türkiye'yi suçlayarak örtbas edeceklerini sanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya çıkışı: Etiketin altında 'katliam şebekesi' yazar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, malum odakların herkesin gözü önünde Libya'da insanlık suçu işlediğini belirtti.

"Türkiye herkesin gözü önünde bu şebekeleri durdurdu. İnsani felaketin sürmesini engelledi." ifadesini kullanan Çelik, Türkiye'yi suçlayanların, katliam niyeti kursaklarında kalanlar oluğunu vurguladı.

"ETİKETİN ALTINDA 'KATLİAM ŞEBEKESİ' YAZAR"

Çelik, şunları kaydetti:

"Libya konusunda Türkiye'yi en çok suçlayanlara bakın, etiketin altında 'katliam şebekesi' yazar. Utanç verici bir zulmü, şimdi Türkiye'yi suçlayarak örtbas edeceklerini sanıyorlar. Libya'yı Ruanda yapamayınca Türkiye'yi hedef gösteriyorlar. İliklerine işlemiş bir ikiyüzlülükle uluslararası kavramları zehirliyorlar. Türkiye ise nefes olmaya, insanlık için zorda kalanların yanında olmaya devam ediyor. Bu şebekelerin Cumhurbaşkanımız ve Türkiye hakkında dediklerinin hiçbir önemi yok. Çünkü kendi zulümlerini örtmek için yine yalan söylüyorlar."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balığı çıplak elleriyle yakalıyor Balığı çıplak elleriyle yakalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü
Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

En Çok Okunan Haberler

Şile'deki su kuyruğu sosyal medyada olay oldu!

Şile'deki su kuyruğu sosyal medyada olay oldu!

Yeni dönem başlıyor! Artık resmi belge sayılacak

Yeni dönem başlıyor! Artık resmi belge sayılacak

Korona sporcunun vücudunu nasıl etkiledi?

Korona sporcunun vücudunu nasıl etkiledi?

Akın akın geliyorlar! Sayı 100 bini geçti

Akın akın geliyorlar! Sayı 100 bini geçti

Survivor Evrim ve Mert arasında neler oluyor?

Survivor Evrim ve Mert arasında neler oluyor?

Çavuşoğlu'ndan AB'ye tepki: Karşılığını vermek zorunda kalacağız

Çavuşoğlu'ndan AB'ye tepki: Karşılığını vermek zorunda kalacağız

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Diğer Haberler
Tekirdağ'da koronavirüs denetimi! Polisi gören maskesini taktı

Polisi gören maskesini taktı

6 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

6 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

Çanakkale'de hafızalara kazınan kare! Kedisine sarılıp gözyaşlarıyla evini terk etti

Kedisine sarılıp gözyaşlarıyla evini terk etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü

İki kişiyi silahla kafasından vurarak öldürdü! Börek yerken yakalandı

Çifte cinayet sonrası börek yerken yakalandı

Alkollü sürücü apartman girişine daldı

Alkollü sürücü apartman girişine daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.