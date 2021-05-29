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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı

29.05.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir" dedi. Çelik açıklamasında, "Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimiz ile ezanımız, camilerimiz ve mescidlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı 'geldikleri gibi giderler' diyen İstiklal Savaşı’mızın Başkomutanı, Devletimizin kurucusu, İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir.

Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimiz ile ezanımız, camilerimiz ve mescidlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur. Rahmet ve şükranla anıyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mustafa Kemal Atatürk Ömer Çelik

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