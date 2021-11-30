AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası 'asgari ücret' mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;

Dünyada ilk defa engelliler için ayrı bir merkezi sınav ülkemizde yürürlüğe konulmuştur. 3 Aralık Engelliler Günü'nde 750 civarında engelli öğretmen ataması yapılacak. Bunun bir yardım olarak değil, hak olarak gördüğümüzün göstergesi olarak gündeme gelecektir.

Son haftalardaki trafiği iyi takip edersen sayın Cumhurbaşkanımızın, çok geniş bir çerçevede dış politika etkinliği gerçekleşiyor. Türkiye'nin her zaman merkezdeki konumunu dünyadaki gelişmeler bir kez daha gösterdi. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın Katar ziyareti ile birlikte trafik devam edecektir.

ATATÜRK'ÜN YAYINLANMAYAN RÖPORTAJI

Atatürk'ün bugüne kadar bilinmeyen bir arşivi ortaya çıkarıldı. Halil Özşavlı kardeşimiz bunu aslında tesadüfen görüyor. İngiliz savaş gemisi arşivindeki röportaja ulaşıyor. Röportajda, daha önce hiç yayınlanmamış bir röportaj olması bakımından önemli. Atatürk, 12 Şubat 1923'te yüz yüze röportaj olarak veriyor. Kapitülasyonlara müsaade edilmeyeceğini ifade ediyor. Fransızlara bir çağrı yapıyor. Dayatma karşısında bunun bizim için asla kabul edilemeyecek bir durum olduğunu, yaklaşımı sürdüreceğini ifade ediyor. Atatürk, kapitülasyonların ne pahasına olursa olsun sona erdirileceğini söylüyor. Gerekirse tekrar savaşırız vurgusunu yapıyor. O zamanki zor şartlarda bu yüksek iradenin ortada olması, güçlü bir şekilde varolması son derece yol göstericidir. Burada şu ifadenin altını çiziyorum, eylemlerimizi harekete geçiren şey tam bağımsızlığımıza olan talebimizdir. Yeni Türkiye'nin hiçbir koşul altında kapitülasyonlarının kabul edilmeyeceği izah edilmiştir diyor. Büyükelçilere mektup yazanların Atatürk'ün bu tavrından öğrenecekleri çok şey var.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele güçlü şekilde devam ediyor. Eren Operasyonları devam ediyor. Suriye'de ve Irak'taki operasyonlar devam ediyor.

MİT, Katar İstihbarat Teşkilatı ile birlikte Hafter kontrolündeki bölgelerde kaçırılmış vatandaşlarımızı kurtardı, Türkiye'ye geldiler. Bu çalışmalar son derece yoğun emek gerektiren, karmaşık süreçlerden geçen, her zaman da sonuç alınamayan unsurlar. Dünyada vatandaşları kaçırılmış bazı devletler, vatandaşlarının kurtarılmasını arzu ettiler. Türkiye bunu gerçekleştirdi. Katar istihbaratının da bize yardımı oldu. Bu emekler için teşekkür ediyoruz.

KADINA ŞİDDET

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kapımız herkese açık. Onların önerilerini dinlemeye hazırız demiştim. 24 Kasım'da Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız bileşenleri bir araya getiren çalıştay düzenledi. Amacı, tedbirlerin nasıl pekiştirilebileceği ile ilgili.

Sayın Cumhurbaşkanımız MYK'da Türkiye'deki iç meseleler ve dış meselelerle ilgili kapsamlı değerlendirme yaptılar. Kararlı bir şekilde politikaların uygulanmaya devam edeceği mesajı, kendisinin bundan sonraki temasları hakkında değerlendirmelerde bulundular.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI KONUSU

Cumhurbaşkanımızın 2023 seçimlerinde tekrar aday olup olmayacağı konusu spekülasyona açık veya sorgulama konusu değil. Cumhur İttifakı’nın adayı tabi ki Cumhurbaşkanımızdır.

KILIÇDAROĞLU'NUN MGK AÇIKLAMASI

MGK ekonomiyi ulusal güvenlik olarak ele alabilir.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Hakkaniyetli bir tablo için tüm enstrümanlar kullanılmalı.

