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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 19:22 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının cumartesi günü açıklanacağını belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası açıklama

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

MANİFESTO İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARIMIZ OCAK AYI İÇİNDE

Mitinglerle ilgili çalışma takvim olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Özel Kalemi, Teşkilat Başkanlığımız, Yerel Yönetimler koordineli olarak çalışılıyor. Genel bir tanıtım toplantısıyla birlikte manifestonun açıklanması düşünülüyor. Ocak ayı içerisinde bununla ilgili bir tarih kesinleştiğinde sizinle paylaşırım. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla ilgili aşamalar son safhaya geldi.

Birtakım farklılıklar olmakla birlikte, kendi dinamizmini üreten, bu seçimin şartlarına yönelik olarak bir çalışma takvimi açıklayacağız.

İKİ BAKAN, MİT BAŞKANI VE KALIN CUMARTESİ RUSYA'YA GİDİYOR

Heyet Cumartesi günü gidecek. Rusya tarafında mutabakata varıldı. Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, MİT Başkanımız ve İbrahim Kalın Bey orada olacaklar. Bu süre içerisinde yeni bir tablo ortaya çıkıyor ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle. İran, Rusya ile bu yoğun diplomasi devam edecek. Astana sürecinin ortakları ve Cenevre sürecinin bileşenleriyle diplomatik süreç devam edecek. Terörle mücadele perspektifi müttefiklerimizle paylaşacaktır. Heyet oradaki muhataplarıyla görüştükten sonra dönüşte Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arzedecekler. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Putin bir araya gelecek.

BU SEÇİMDE ÇOK GÜÇLÜ BİR FAALİYET VE KAMPANYA YÜRÜTÜLECEK

Bizden Mehmet Özhaseki Bey'le, MHP'den Sadi Bey görüşmeleri yapıyor. Sonuç olarak yerel seçimler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinden sonraki ilk seçimlerdir. Burada yüksek oyları hedeflemek, birtakım tartışmaları sona erdirmek bakımından güçlü bir faaliyet, kampanya yürütülecek. Gelinen noktada Cumhur İttifakı'nın ortaya koyacağı nasıl tutum alacağı konusunda yüzde yüz mutabakatımız var.

1-2 İLÇE DIŞINDA İSTANBUL ADAYLARIMIZ CUMARTESİ AÇIKLANACAK

Aydın ve Muğla'da aday çıkacak. Cumartesi günü öncelikli olarak Büyükşehir Belediye başkanımız açıklanacak. İlçelerin açıklanması da düşünülüyor. Yetişirse bir iki ilçe de açıklanacak. Yetişmesine umut ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Bahçeli çeşitli organizasyonlarda biraraya geliyorlar.Heyet Cumartesi günü gidecek. Rusya tarafında mutabakata varıldı. Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, MİT Başkanımız ve İbrahim Kalın Bey orada olacaklar. Bu süre içerisinde yeni bir tablo ortaya çıkıyor ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle. İran, Rusya ile bu yoğun diplomasi devam edecek. Astana sürecinin ortakları ve Cenevre sürecinin bileşenleriyle diplomatik süreç devam edecek. Terörle mücadele perspektifi müttefiklerimizle paylaşacaktır. Heyet oradaki muhataplarıyla görüştükten sonra dönüşte Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arzedecekler. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Putin bir araya gelecek.

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Ömer Çelik AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK MYK toplantısı

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