HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu hükümetine çok sert sözler! 'Katliam şebekesi...'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu hükümetine çok sert sözler! 'Katliam şebekesi...'

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.07.2024 20:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu hükümetine çok sert sözler! 'Katliam şebekesi...'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

"İsrail’de Netanyahu’nun kabinesi, 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesidir.

Bu şebeke de aynı tüm soykırım suçluları gibi katliamlarını sürdürebilmek için bir yalan makinası gibi hareket ediyor.

İsrail Dışişleri Bakanı’nın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalanları da tarih boyunca görülen soykırımcı faşistlerin yöntemleriyle aynı.

Ortadoğu ve dünya barışı için bir tehdit olan bu katliam şebekesi, er ya da geç yargılanacaktır.
Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hakikatler, insanlık için değer olmaya devam edecektir.

İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Burdur'da feci ölüm! Mermer fabrikasında makineye sıkıştı Burdur'da feci ölüm! Mermer fabrikasında makineye sıkıştı
Anahtar Kelimeler:
İsrail Ömer Çelik netanyahu
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak?

Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak?

İstanbul'daki plajda acı olay! Gençleri kurtarmak isterken hayatını kaybetti

İstanbul'daki plajda acı olay! Gençleri kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Batshuayi sonrası bir isim daha... Bu kez Beşiktaş devrede!

Batshuayi sonrası bir isim daha... Bu kez Beşiktaş devrede!

Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıları arama çalışmaları sırasında korkutan olay! Buz yarığına düştü

Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıları arama çalışmaları sırasında korkutan olay! Buz yarığına düştü

Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu! Bir aile yok oldu

Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu! Bir aile yok oldu

Ataşehir'de dehşet saçtı! Eşini ve çocuklarını bıçakladı

Ataşehir'de dehşet saçtı! Eşini ve çocuklarını bıçakladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.