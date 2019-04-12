AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İşte Ömer Çelik'in açıklamasından satır başları;

Genel olarak Cumhur İttifakı olarak yüzde 52'lik rekora imza atmamız ve ayrıca 15'inci kez yüzde 45'lik oranla başarıyla çıkmamız teşkilatlara teşekkürümüzü tekrarlamamız gerekiyor. Cumhur İttifakı'nı birinci yaptılar. Çalışan tüm arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Geçtiğimiz günlerde tarihte ilk olan bazı olaylar oldu. Bunlardan birisi bilim insanları ilk defa kara deliğin fotoğraflarını çektiler. Gezegenimizden 53 milyon ışık yılı uzaklıktaki kara deliği görüntüleyen ekipte bir Türk hocamız da vardı. Feryal Özel hocamızı bu ekibin içinde olmasından dolayı tebrik ediyoruz.

Bugün üzüntü verici bir haberle uyandı herkes. Türk sporunun değerli ismi Can Bartu’nun kaybından dolayı üzüntü duyuyoruz. Bütün vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.

S-400 AÇIKLAMALARI

Bugünlerde konuştuğumuz gibi arkadaşlar, ABD’den yapılan açıklamalar sürekli olarak devam ediyor. S-400 meselesi odaklı olarak devam ediyor. Çoğu kez de ‘adını vermek istemeyen yetkili’ diyerek her gün bu açıklama geliyor. Bize göre esas konuşulması gereken bu değil. S-400 meselesi Türkiye gibi önemli NATO müttefikinin bir tedbir alma meselesidir. Bu konuda müttefiklerinden yardım istemiş, bu gerçekleşmeyince Türkiye egemen bir devlet olarak başının çaresine bakmıştır.