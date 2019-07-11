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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 18:12 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "S-400 konusunda ABD ile olumlu noktaya ulaşmak isteriz ama bu noktaya şu ana kadar gelmiş değiliz. Gönül isterdi ki müttefiklerimiz bir NATO üyesi olan Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için daha etkili olabilselerdi, ancak Türkiye kararını vermiştir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Ülkemize karşı terör enstrümanının bir saldırı unsuru olarak kullanıldığını görüyoruz. Terörle mücadelede kararlılığımız sürüyor.

Srebrenitsa modern dünyanın bir utancıdır. Büyük bir insani dramdır. umarız ders alınır ama her seferinde böyle söylüyoruz. Kimse kolunu kıpırdatmıyor.

15 Temmuz'da milletimiz topyekün direnerek demokrasimizin milli kimliğimizin bir parçası olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu.

15 Temmuz'da hiçbir zaman dinmeyecek bir acıyı anıyoruz ama darbe girişimini bertaraf ederek işgalden kurtulmuş olmanın coşkusunu da yaşıyoruz.

27 Mayıs'tan bu tarafa terör örgütüne karşı Hakurk bölgesinde yoğun bir harekat sürüyor. Harekat başarılı bir şekilde devam ediyor.

"TÜRKİYE KARARINI VERMİŞTİR"

S-400 Türkiye'nin milli güvenliğiyle ilgili bir ihtiyaçtır. S-400 konusunda ABD ile olumlu noktaya ulaşmak isteriz ama bu noktaya şu ana kadar gelmiş değiliz. Gönül isterdi ki müttefiklerimiz bir NATO üyesi olan Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için daha etkili olabilselerdi, ancak Türkiye kararını vermiştir.

S-400 konusunda CHP'den milli bir duruş göremiyoruz. ABD'nin tezlerini izah etmeye çalışıyorlar.


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ak parti Ömer Çelik MKYK

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