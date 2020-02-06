AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'la ilgili açıklama

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle; AK PARTİLİ VEKİLLERLE TOPLANTI Halledilmesi gereken meseleler konusunda talimatlar hızlı bir şekilde veriliyor. Bu toplantılar 5 grup halinde yapılacak. Kızılcahamam'da büyük resmin oluşturulmasına ön toplantı olarak görebiliriz. Ardından Kızılcahamam kampı gerçekleştireceğiz. ÇIĞ FELAKETİ ve UÇAK KAZASI Birincisinin acısı geçmeden, ikincisi içimizi yaktı. İlgili bütün kurumlar seferber edilmiştir. Maalesef çok sayıda kaybımız oldu. Şuana kadar iki çığ felaketinde 40 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepimiz duası oradaki vatandaşlarımızla beraber. İlgili arkadaşlarımız orada. Bu hadiseyle ilgili üzüntümüz devam ederken, Sabiha Gökçen'de kaza meydana geldi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bununla ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor. İlgili kurumlar kendi soruşturmasını yürütüyor. Çeşitli mecralarda ve doğru olmayan spekülatif haberler görüyorum. Doğru olmayan haberlere itibar edilmemesi gerekir. Bakanlıklar gereken açıklamaları yapıyor. Yüreğimiz yanarken çok hassas olmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde gazetecilik mahiyetinde kabul edilemeyecek bir yaklaşımı oldu.

Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre o gazeteci özür dilemiş. AP TOPLANTISI Bir Yunanlı vekil tarafından bayrağımıza saygısızlık yapılmıştı. AP giderek ırkçıların, faşistlerin gösteri mekanına dönüştü. Bu Avrupa için kaygı vericidir. Avrupa görünmez Berlin Duvarlarıyla kuşatılıyor. Aşırı sağ, ırkçılık tehlikesi Avrupa'yı kuşatmaya devam ediyor. Merkez sağ ve merkez sol partilerinin sessizliği, o partilerin de zemin kaybetmesine yol açıyor. Gelinen noktada ne oldu? Bu uyarılara kulak verilseydi o olay olmayacaktı. Eyalet başbakanı iktidar ve muhalefet partilerinin tamamen tersi şekilde ırkçı partinin desteğiyle seçildi. Avrupa demokrasilerini korumanın yolu Türk ve İslam düşmanlığına set çekmektir. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa bu zihniyet meclise girmiştir. Esas tehdidin kökenine inmek lazım. Bu da İslam ve Türkiye düşmanlığı yapanlara karşı güçlü tedbir almakla olur. Diğer yandan, Türkiye'ye saldırı düzenleyen örgütler olduğunda müsamaha gösteriyorlar. Daha önce de defalarca uyardık. AP, örgütlerin gösteri mekanı haline gelmemelidir. Kırmızı bültenle aranan terör örgütü elebaşları AP'de toplantıya katılabiliyorlar. AP'nin teröre destek vermek şeklinde bu faaliyetlerden uzak durması gerekir