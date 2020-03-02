AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Ömer Çelik’in açıklamalarından satır başları:

Ortaya çıkan bu saldırganlık karşısında en üst düzeyde meşru müdafaa hakkımızı kullanarak en sert cevap rejim unsurlarına verilmiştir, verilmeye devam edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği sürenin dolmasıyla beraber bahar kalkanı harekatı başlamıştır.

Rejimin imza attığı katliamlar neticesinde bu sürede 1500 masum insan hayatını kaybetmiştir.

Açıkça rejimin kendi halkının bir kesimine yönelik olarak soykırımvari bir faaliyet içinde olduğu çok açıkça görülmektedir.

Buradaki arlığımız meşru müdafaa hakkımıza dayanmaktadır. BM’nin 52. Maddesi ve Adana mutabakatı çerçevesine dayanmaktadır.

İçeride bazı çevreler tarafından İdlib’de ne işimiz var diye bir yaklaşım ortaya konuyor. Yakın zamana kadar sınır illerimiz hedef alınıyordur. Milli güvenliğimizi tehdit eden terör unsurları sınırımıza yakın bölgelere gelmişlerdi. Biz bunlara cevap vermeseydik bu tehdit yoğun alarak devam edecekti.

"MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİ KORUMAK İÇİN BUNA MECBURUZ"

Müttefiklerimizin bazıları tonlarca mühimmat ve TIR'lar dolusu silahı verdikleri bir terör örgütü on yıllarca ülkemizi tehdit etmektedir. Bu terör örgütüne Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının hemen dibinde terör devletçiği kurmak üzereyken Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı'yla darmadağın edilmiştir. Bütün bunlar olmasaydı, egemen ve meşru devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti bu harekatları başlatmasaydı, terör örgütleri Kilis'e, Hatay'a, Urfa'ya saldırırken Hükümet ne yapıyor diye soracaklardı. Terör örgütlerini belli bir derinliğe uzaklaştıracak bu harekatları yapmak zorundayız. Bunları yapmasaydık sınırlarımız tehdit altında olacaktı, terör örgütleri sınırlarımızın içinde meşru hedefler olarak karşımıza çıkarılmaya çalışılacaktı. Milli güvenliğimiz için buna mecburuz.