AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Normalleşme adımları bizi rehavete sevk etmemeli.

Büyük bir salgınla güçlü bir şekilde mücadele ediyoruz. Sadece iri devlet olan bir takım devletlere nazaran nasıl güçlü bir devlet olduğumuzu hep beraber görmüş olduk.

Saray rejimi tartışmasını çok uzun zamandır yapıyorlar.

Rejim tartışması çıkarılmak isteniyor.

Cunta çağrılarının arkasında her zaman için Yassıada rejimi vardır.

Ölü sayısı artsın diye temenni siyaseti peşinde olanlar var.

