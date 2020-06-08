AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Birkaç gündür gördüğümüz görüntüler üzücü görüntüler. Maske takılmadığı, sosyal mesafe olmadığı görüntüleri riskli buluyoruz. Maske, temizlik, mesafe kurallarına riayet etmezsek eski sıkıntılarla karşılaşacağımızı ifade etmek istiyoruz.

Türkiye'nin dünyadan pozitif ayrıştığını net bir şekilde gördük. Kazanımlarımız tamamen bundan sonra uyacağımız tedbirlere bağlı. Tekrar zorluklarla karşılaşıp karşılaşmamamız maske, mesafe, temizlik dediğimiz tedbirlere uymamıza bağlı. Geniş bir sunum gerçekleştirildi. Normalleşme sürecinde hangi tedbirlerin alınacağına, turizmde hangi tedbirlerin alınacağına dair Sağlık Bakanımızın geniş kapsamlı bir sunumu oldu. MKYK'mız da karşılıklı sunumla bunu değerlendirdi.

İçişleri Bakanımızın sunumu oldu. Vefa destek grubunun çalışmaları son derece değerli. Sayın Bakanımız İçişleri Bakanlığı'ndaki sistemler paylaştılar. Burada çalışanlarımız, emek verenlerimiz, gayret eden arkadaşlarımızın hiçbir zaman onların emeklerinin karşılığını veremeyiz.

Uyuşturucu ile mücadele son derece önemli. İçişleri Bakanımız da kendi hesabından paylaşıyor.

11 BİN PROVOKATİF BİLGİ PAYLAŞAN HESAP TESPİT EDİLDİ



11 bin provokatif bilgi paylaşan hesap görülmüştür. Bunların çoğunun FETÖ kaynaklı olduğu görülmüştür.



