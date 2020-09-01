AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasından satır başları:

Terörle mücadele konusunda kahramanlarımız canlarını feda ediyor. Mekanları cennet olsun. 3 Eylül’de başlayan Diyarbakır annelerinin nöbeti 3 Eylül’de 1. yılını dolduruyor. Ailelerin bir kısmı evlatlarına kavuştu, diğerleri de kavuşmaya devam ediyor. Bütün annelerinin ellerinden öpüyoruz.

GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ

Ender rast gelebilecek felaket söz konusuydu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaraların sarılması için insan üstü mücadele yapıldı. Kapanan 118 köy yolunun tamamı açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile 24 milyonluk kaynak sağlandı. Giresun'da böyle bir felaketin daha yaşanmaması için 1 milyar 290 milyonluk yeni proje hayat geçirilecek.

MALAZGİRT VE 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI

Geçtiğimiz günlerde milletimiz için önemli günleri kutladık. Malazgirt ve 30 Ağustos zaferleri. Malazgirt ve 30 Ağustos’ta aynı mesajın verildiğini görürüz. Bir tanesinde buraya geldiğimiz diğerinde ise buraya geldiğimiz ve gitmeyeceğimiz mesajı verildi. Üzücü olan bayramların yarıştırılması. İçişleri Bakanlığı’nın bunu yasakladığı gibi şeyler söylendi, bunlar yalandır. Bu yalanlar hızlı şekilde oluşturuluyor ve yayılıyor. Bir fitne şebekesi bunları yayıyor. Kovid çerçevesinde diğer bayramlarda hangi tedbirler uygulandıysa, 30 Ağustos’ta da uygulandı.