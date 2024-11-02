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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler! 'Siyasi cehalet ve saygısızlık'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.11.2024 11:22
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler! 'Siyasi cehalet ve saygısızlık'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in, Sn Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri siyasi cehalet ve saygısızlıktır.

Sn Özel “diktatörlük” ve “darbecilik” eleştirisi yapmak istiyorsa, 1960’tan bu yana millet düşmanı her darbedeki kendi partisinin “siyasi sabıkası” ile hesaplaşmalıdır.

Sn Özel kendisinin genel başkanlık kapasitesinin ve yeteneklerinin kendi partilileri tarafından sorgulandığı her dönemde, gündemi değiştirmek için Sn Cumhurbaşkanımıza saldırmakta, yalan siyasetine ve iftira siyasetine başvurmaktadır.

Sn Özel, Sn Cumhurbaşkanımıza ve partimize dönük yalan siyasetinden vazgeçmeli ve CHP içinde kendisinin genel başkanlık makamı için yeterliliğini sorgulayan çok sayıdaki yol arkadaşının talep ettiği cevaplara yoğunlaşmalıdır.

Sn Özel, Sn Cumhurbaşkanımızın “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda yaptığı birlik ve beraberlik çağrısını da eleştirmiş. Sn Özel’in yürüttüğü politikalarla CHP içinde bile birlik ve beraberlik sağlayamamışken, Sn Cumhurbaşkanımızın çağrısını anlamasını beklemiyoruz.

Biz Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru ilerliyoruz. Siyasi yürüyüşlerinde yol haritası olmayanları kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz."

çelik

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Özgür Özel
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