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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

18.04.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar" diyen Çelik, "Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine yaslandıklarını açıkça ortaya koyuyorlar" ifadesini kullandı.

Açıklamasının devamında Çelik şunları ifade etti:

"MİLLETİMİZİN FERASETİ YASSIADA ZİHNİYETİNİ DİRİLTME HAYALLERİ KURANLARA GEÇİT VERMEYECEKTİR"

"Aziz milletimiz, tarihin karanlık yanında saf tutan ve hala Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanların farkındadır. Demokrasimiz, milletimizin karanlık zihniyetlere karşı verdiği güçlü ve sabırlı mücadelesiyle bugünlere gelmiştir. Milletimizin feraseti Yassıada zihniyetini diriltme hayalleri kuranlara geçit vermeyecektir.

Demokratik kazanımlarımız gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirastır. Karanlık odaklarla işbirliği yaparak demokrasimizi sakatlamaya, hukuk devletimizi yaralamaya ve seçilmiş makamları vesayet altına almaya çalışan bu zihniyete karşı demokrasi mücadelemizi vermeye devam edeceğiz."

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Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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