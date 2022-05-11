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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'sığınmacı' açıklaması: Karşıda katliam makinesi var

11.05.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik siyasetteki sığınmacı tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik sığınmacıların geri dönüşüne ilişkin "Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Karşı tarafta bir katliam makinesi var" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı bir ifadeyi anımsatan Çelik, "Bu ifadeyi şiddetle kınıyoruz ve kendisine aynen iade ediyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'sığınmacı' açıklaması: Karşıda katliam makinesi var

Ömer Çelik, siyasetin gündemindeki sığınmacı meselesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Suriyeli sığınmacıların onurlu ve gönüllü bir şekilde ülkelerine döneceğine' ilişkin sözlerini anımsatan Çelik, "Ama biz bunları katillere teslim edemeyiz. Karşı tarafta bir katliam makinesi var" dedi. Çelik ayrıca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin cumhurbaşkanı yerine Esad yönetimiyle empati kurmakla suçladı.

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"KARŞI TARAFTA KATLİAM MAKİNESİ VAR"

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkan noktalar:

  • Muhalefet partilerinin sığınmacıları katillere teslim etmemek için bir planı var mı? Sadece 'Göndereceğiz' diyorlar. Bugün bu insanlar ölümden kaçarak bizim topraklarımıza girdi. 'Bunu istediğimiz gibi göndeririz' gibi diyenlerin geçmişte yaşanan bazı olayları hatırlaması lazım. Tek parti döneminde Türkiye'ye sığınan Azeri aydınlar Sovyetler Birliği'ne teslim edildi, Stalin yönetimi onları kafasına sıkarak öldürdü.

"ESAD REJİMİYLE KİM EMPATİ KURUYORSA MAŞA ODUR"

  • Bir gün gönüllü ve onurlu bir şekilde tabii ki dönecekler ülkelerine. Ama biz bunları katillere teslim edemeyiz. Karşı tarafta bir katliam makinesi var. Esas ilginç olan sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisini Türkiye cumhurbaşkanından çok Esad yönetimiyle empati kurar şekilde konumlandırmasıdır.

  • Siyasi partiler arasındaki mücadele bir rekabettir. Ama sayın Kılıçdaroğlu'nun bir husumet siyaseti içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Dünkü konuşmasında cumhurbaşkanımıza yönelik "Orta Doğu'da emperyalistlerin maşasısın" diyor. Bu ifadeyi şiddetle kınıyoruz ve kendisine aynen iade ediyoruz. Birisi eğer maşa arıyorsa Esad rejimiyle kim empati kuruyorsa maşa odur.
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