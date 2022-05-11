AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'sığınmacı' açıklaması: Karşıda katliam makinesi var

Ömer Çelik, siyasetin gündemindeki sığınmacı meselesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Suriyeli sığınmacıların onurlu ve gönüllü bir şekilde ülkelerine döneceğine' ilişkin sözlerini anımsatan Çelik, "Ama biz bunları katillere teslim edemeyiz. Karşı tarafta bir katliam makinesi var" dedi. Çelik ayrıca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin cumhurbaşkanı yerine Esad yönetimiyle empati kurmakla suçladı.
İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkan noktalar:
Bir gün gönüllü ve onurlu bir şekilde tabii ki dönecekler ülkelerine. Ama biz bunları katillere teslim edemeyiz. Karşı tarafta bir katliam makinesi var. Esas ilginç olan sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisini Türkiye cumhurbaşkanından çok Esad yönetimiyle empati kurar şekilde konumlandırmasıdır.