AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'sığınmacı' açıklaması: Karşıda katliam makinesi var

Bir gün gönüllü ve onurlu bir şekilde tabii ki dönecekler ülkelerine. Ama biz bunları katillere teslim edemeyiz. Karşı tarafta bir katliam makinesi var. Esas ilginç olan sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisini Türkiye cumhurbaşkanından çok Esad yönetimiyle empati kurar şekilde konumlandırmasıdır.