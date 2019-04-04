AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yerel seçim açıklaması

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar;
Her konuda konuşan CHP sözcülerin dışarıdan yöneltilen Türkiye'nin seçim kapasitesine ilişkin açıklamaları göz önünde bulundurmasını istiyoruz. Avrupa Konseyi'nin kendi görev alanlarına girmeyen konularda birtakım açıklamalar eleştirilere tabi olmuştu. Avrupa Konseyi yetkililerine şunu söylemek isterim, bizim dışarıdan gelen gözlemcilere gösterdiğimiz yardımı dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Ayrıca iktidar partisi olarak bizlere başvurulduğunda her türlü bilgiyi veriyoruz. YSK görevini yerine getirilmelidir şeklinde otoritelere çağrıda bulunuyorlar. Ya çok çalıştıklarını göstermek için ya da tipik alışkanlıkları kendilerinin kafasında Avrupa'nı dışına çıkınca standart açıklamaları yapıyorlar.
Türkiye'de vatandaşın sandığa oyunun yansıması konusunda mekanizmalarına sahiptir. İtiraza süreci demokratik bir müessesedir. Seçim sürecinin tanımı içinde hukuka bağlı bir süreçtir. Bunu iyi bilmeleri gerekiyor. Gururlu bir demokrasimiz var, buna saygı bekliyoruz. Bunu bütün gözlemciler gayet iyi bilmektedirler. Türkiye'de seçimi yönetmekle görevli olan YSK'ya saygı gösterilmesine hem ABD Sözcüsü'ne hem de Avrupa Konseyi temsilcilerine davet ediyoruz. Gözlemcilere bizim kadar dünyada yabancı olan başka bir ülke yoktur. CHP'nin İstanbul'daki adayının bir aktivitesi var. Yurtdışında yapılan açıklamalarla ilgili çeşitli değerlendirmelerimizi paylaşıyoruz. Türkiye'de ilk defa bir kişi mazbata almadan program düzenliyor. Resmi bir unvan kullanmaya kalkıyor. Bir kişi göreve talip olduğu zaman bu göreve talip olmanın ağırlığını taşımalıdır.
AK Parti içinde bir tartışma var diyerek AK Parti yönetimine dil uzatılıyor. AK Parti'nin siyasi teamüller, kurumlar oluşturma, son derece özgün siyaset tarzını yerleştirmiş olmasından kimsenin kuşkusu yoktur. Normal hukuki süreci AK Parti'nin iç meselesi diye dedikodu malzemesi yaparsanız biz bu kürsüden cevap verme durumunda kalıyoruz. Herkesi hassas olmaya davet ediyoruz. AK Parti'de olmayan şeyleri dedikodu malzemesi yaparak ağızlarına dolamaları yakışık almamıştır. Mesele vatandaşın iradesinin tecellisi, Türkiye'deki seçimlerin saygınlığı olmasaydı bu siyasi polemik davetlerine büyük bir memnuniyetle katılırdık, çok da güzel yapardık. Zaman hep beraber sabırla beklemek, usulet ve suhuletle seçimlerin sonuçlanmasını beklemek.
Herhangi manipülasyon, örtbas etme söz konusu değildir. Her şey vatandaşın gözü önünde gerçekleşiyor. Bundan korkmayın, sonuçta kazanan demokrasi olacaktır. Sonuçta vatandaşımız kazanacaktır. Biz siyasiler olarak vatandaşımızın kime ne mesaj verdiğini anlayacağız. Sakin bir şekilde sonuç beklenecek, sonuç ortaya çıktığında da hepimizin sonucu selamlayacağız. YSK da hukuki prensipler içerisinde yetkiyi ve mazbatayı o kişiye verecektir. Sosyal medyada her gün bir sürü yalan haber çıkıyor. Manipülasyon, bilgi eksikliği olabilir. Sürekli bunlar etiketlenip partimize soruluyor. Partimizin yetkili kişileri bellidir. AK Parti'yi bağlayıcı olan şey en üst düzeyde Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın ne söylediğidir. Onun dışında yetkilendirdiği kişilerin söyledikleridir.