AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklaması) Daha önce de Kudüs'le ilgili yaptı bunu. 'Kudüs İsrail'in başkentidir' dedi. Halbuki bütün dünya, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin varlığını savunuyor. Sen sadec
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklaması) Daha önce de Kudüs'le ilgili yaptı bunu. 'Kudüs İsrail'in başkentidir' dedi. Halbuki bütün dünya, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin varlığını savunuyor. Sen sadece Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edersen, bölgede hiçbir zaman barış gelmez. Bölgeyi büyük çatışmalara sürüklersin, bu aldığı karar da aynı şekilde."
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