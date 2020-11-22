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  4. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye'de kendi ülkesinde girdiği her seçimi kazanmış Türkiye Cumhuriyeti'nin halk oyuyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere bile tebrik etme nasibine kavuşamayanlar dışarıdan de

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye'de kendi ülkesinde girdiği her seçimi kazanmış Türkiye Cumhuriyeti'nin halk oyuyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere bile tebrik etme nasibine kavuşamayanlar dışarıdan de

ISPARTA HABERLERİ  | 22.11.2020 13:58 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye'de kendi ülkesinde girdiği her seçimi kazanmış Türkiye Cumhuriyeti'nin halk oyuyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere bile tebrik etme nasibine kavuşamayanlar dışarıdan destek aradıklarını tebrik etmek için yarışa giriyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de bir partinin yöneticileri yabancı bir devlet başkanından demokrasi dileniyor. İşte biz nasıl bir mücadele verdiğimizi çok iyi anlıyoruz. Bunlar Ankara'daki, Isparta'daki, Adana'daki, Konya'daki vatandaşımıza müracaat etmiyorlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışındaki yerlere müracaat ediyorlar. Bunun adı millet demokrasisi değildir, bunun adı ithalat demokrasisidir."


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