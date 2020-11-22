AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye'de kendi ülkesinde girdiği her seçimi kazanmış Türkiye Cumhuriyeti'nin halk oyuyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere bile tebrik etme nasibine kavuşamayanlar dışarıdan de