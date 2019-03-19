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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Adana'da taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 23:06 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Adana'da taziye ziyareti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da bir gazetecinin vefat eden eski eşinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Çelik, 5 Ocak gazetesi imtiyaz sahibi Savaş Çokduygulu'nun vefat eden eski eşi Asuay Köse'nin (47), merkez Çukurova ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Köse'nin yakınlarıyla taziye çadırında bir süre sohbet eden Çelik, başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, dua okundu.

Öte yandan Ömer Çelik, ilçedeki bazı işletmeleri de ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
adana AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

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