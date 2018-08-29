AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten af açıklaması: Bizim gündemimizde yok (1) 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. MHP'nin af teklifine ilişkin bir soru üzerine Çelik, "Bizim gündemimizde yok. Daha önceki pozisyonumuzda bir değişiklik yok" dedi.

"YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK OLUP OLMAYACAĞINI HENÜZ DEĞERLENDİRMEDİK"

"Yerel seçimlerde Cumhur ittifakı devam eder mi?" sorusu üzerine Çelik, "Bu ittifakın kıymetli olduğunu hep söylüyoruz. Yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağını henüz değerlendirmedik" diye konuştu.

(CUMARTESİ ANNELERİNİN EYLEMİ) "TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ELE GEÇİRMEYE BAŞLADIĞI BİR PLATFORM HALİNE DÖNÜŞTÜ"

Cumartesi Annelerinin eylemine ilişkin bir soru üzerine Çelik, "Sayın Genel Başkanımızın Başbakanlığı döneminde bu annelerin kabul edilmesi ile ilgili olan tutumuz ile bu son ortaya çıkan müdahale arasında bir çelişki yok. Gelinen noktada gözlemlerimize göre yavaş yavaş 2010 yılından itibaren burası annelerin adalet ve vicdan arayışını temsil eden platform olmaktan yavaş yavaş terör örgütlerinin ele geçirmeye başladığı bir platform haline dönüştü. Bu evladını yitiren annelere karşı bir tutum değildir. Terör gruplarının burayı bir eylem alanına dönüştürmesine karşıdır. Annelerin acısını istismar ederek terör propagandası yapmasına bir takım faaliyetler içerisine girmesine bundan sonra müsaade edilmeyecektir. O alan bundan sonra böyle bir iş için kullanılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

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Hakime TORUN /ANKARA (DHA)

