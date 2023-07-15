HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti Sözücüsü Çelik'ten 15 Temmuz paylaşımı: "Milletimiz bir kez daha ilan etti"

AK Parti Sözücüsü Çelik'ten 15 Temmuz paylaşımı: "Milletimiz bir kez daha ilan etti"

15.07.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Çelik söz konusu mesajında "Milletimiz bir kere daha “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinin ülkemizin sarsılmaz temeli olduğunu ilan etti" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözücüsü Çelik'ten 15 Temmuz paylaşımı: "Milletimiz bir kez daha ilan etti"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizi ele geçirmeye, ülkemizi işgal etmeye, milli iradeyi gasbetmeye çalışan terör örgütüne karşı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen milli mücadelenin ve direnişin yıl dönümündeyiz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Dünyanın en karanlık terör örgütlerinden olan FETÖ, asker üniforması giymiş teröristler eliyle ülkemizin tüm değerlerine saldırdı. Ülkemizin tüm değerlerine karşı düşmanlığın her türlüsü bu teröristler tarafından sergilendi. Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan liderliği ile devletimizin vatansever mensupları ve milletimizin kahraman evlatları tam bir adanmışlıkla bu terör örgütünü durdurdu. Ve büyük milletimiz tüm dünyaya bir kere daha milli iradeye sahip çıkma konusunda nasıl cesur ve kararlı olduğunu gösterdi. Milletimiz bir kere daha “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinin ülkemizin sarsılmaz temeli olduğunu ilan etti."

Demokrasi direnişinin üzerinden 7 yıl geçti... Demokrasi direnişinin üzerinden 7 yıl geçti...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'AB' mesajı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'AB' mesajı!
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik 15 temmuz ak parti

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Yasak aşk skandalı! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Yasak aşk skandalı! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.